«روايات مسكوكة».. التاريخ الإسلامي يلمع من قلب الرياض

يحتضن المتحف الوطني السعودي في الرياض معرضاً فريداً من نوعه تحت عنوان «روايات مسكوكة: إرث السعودية في العملات»، يفتح أبوابه حتى ديسمبر القادم، ليقدّم تجربة ثقافية غير مسبوقة تسرد تاريخ النقود الإسلامية منذ بداياتها الأولى وحتى نشأة الدولة السعودية الحديثة.

ويعرض المعرض مجموعة نادرة من المسكوكات الإسلامية، كثير منها يُعرض للمرة الأولى، تمثل محطات التحوّل في الهوية الاقتصادية والثقافية للعالم الإسلامي، خصوصاً العملات التي ضُربت في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بما تحمله من رمزية دينية وحضارية عميقة.

من النقود المسيحية إلى الشهادة الإسلامية

قال القيّم على المعرض وأحد أبرز جامعي العملات التاريخية في العالم آلان بارون في حديثه لـ CNN: «تُظهر هذه العملات كيف أدخل المسلمون النقود إلى العالم الإسلامي، وكيف عبّر الأمويون عن هويتهم بتحويل العملات المسيحية إلى إسلامية تحمل الشهادة».

وأوضح بارون أن كل قطعة نقدية في المعرض تحمل «رواية مسكوكة» بحد ذاتها، تُجسّد انتقال العرب من استخدام عملات الإمبراطوريات المجاورة إلى صياغة نظام نقدي يعكس استقلالهم الديني والسياسي.

الدينار الأموي.. أول بصمة نقدية إسلامية

من أبرز المعروضات الدينار الأموي الذهبي، أول دينار إسلامي خالص خالٍ من الصور البشرية، يحمل آيات قرآنية تؤكد وحدانية الله ورسالة الإسلام.

ويُعد هذا الدينار نقطة التحوّل الأولى في تاريخ النقد الإسلامي، إذ مثّل إعلانًا لاستقلال الهوية الاقتصادية والفكرية عن النماذج الرومانية والبيزنطية.

أول جنيه سعودي ذهبي

كما يعرض المعرض نسخة ذهبية تجريبية من أول جنيه سعودي مكافئ للجنيه الإسترليني، قُدمت للملك عبد العزيز آل سعود في باريس، مرفقة بملاحظاته بخط يده على التصميم، وتُعد هذه القطعة من أندر المقتنيات في تاريخ العملة السعودية.

رسائل من معادن الزمن

وفي ختام حديثه قال بارون: «العملات ليست مجرد معادن منقوشة، بل رسائل من التاريخ. أحيانًا تكون القطعة النقدية هي الدليل الوحيد الباقي من حضارة كاملة».

وأضاف أن الزوار سيغادرون المعرض مدركين كيف وُلدت النقود في العالم الإسلامي وكيف عكست ملامح الحياة والعقيدة والاقتصاد في تلك العصور.

تجربة لا تُفوَّت

يأتي المعرض ضمن جهود المتحف الوطني السعودي لتعزيز التواصل مع التراث الإسلامي والعالمي، ورفع الوعي بتاريخ العملات كجزء من الهوية الحضارية السعودية الممتدة عبر العصور.