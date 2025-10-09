جثة في خزان مياه جامعة هندية!

في حادثة هزّت الأوساط الأكاديمية والطبية في الهند، عُثر على جثة متحللة داخل خزان مياه في جامعة طبية بمدينة ديوريا بولاية أوتار براديش، بعد أن شرب الطلاب والعاملون من تلك المياه طوال عشرة أيام كاملة قبل اكتشاف الكارثة.

الرائحة تكشف السر

وبحسب موقع "India Today"، بدأت القصة حين لاحظ عدد من الطلاب والموظفين رائحة كريهة تنبعث من المياه، ما دفع فريق التنظيف إلى تفقد الخزان في الطابق الخامس، ليجدوا داخله جثة متحللة بالكامل وغير قابلة للتعرف.

وجرى استدعاء الشرطة على الفور، حيث أُخرجت الجثة ليلاً بحضور مسؤولين من الجامعة، ونُقلت إلى قسم الطب الشرعي لتحديد الهوية وملابسات الوفاة.

صدمة في الحرم الجامعي

التحقيقات الأولية كشفت أن المياه الملوثة قد تم توزيعها على العيادات الخارجية وأقسام المرضى الداخليين خلال الأيام العشرة الماضية، ما أثار ذعرًا واسعًا بين الطلبة والكوادر الطبية بعد انتشار الخبر.

وأظهرت جولة ميدانية أن غطاء الخزان كان مفتوحًا تمامًا، ما فتح باب التساؤلات حول حجم الإهمال الذي سمح بوقوع مثل هذه الكارثة داخل منشأة طبية تعليمية.

إقالات وتحقيقات عاجلة

على إثر الحادثة، أقيل مدير الجامعة الدكتور راجيش كومار بارنوال مؤقتًا، وتم تعيين رئيسة قسم التشريح بجامعة إيتاه الطبية الدكتورة راجني لتولي إدارة الجامعة بشكل مؤقت.

كما كلفت السلطات المفوضة ديفا ميتال بالإشراف المباشر على التحقيق، وشُكلت لجنة من خمسة أعضاء لتقديم تقرير مفصل خلال 48 ساعة لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المقصرين.

غضب على وسائل التواصل

انتشرت مقاطع مصوّرة تُظهر لحظة مواجهة المفوضة للمسؤولين داخل الجامعة، وسط موجة غضب عارمة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر كثيرون أن الحادثة تمثل نموذجًا صارخًا للإهمال الإداري والأخلاقي في المؤسسات التعليمية.

إجراءات فورية

أعلنت السلطات المحلية إغلاق خزان المياه نهائيًا، وتوفير إمدادات بديلة عبر صهاريج مائية مؤقتة، إلى حين التأكد من سلامة النظام الصحي داخل الجامعة.

مأساة تهز الثقة

الواقعة التي جمعت بين الفاجعة الإنسانية والإهمال المؤسسي فتحت نقاشًا واسعًا حول معايير السلامة في الجامعات الهندية، وأعادت التذكير بأن الإهمال في أدق التفاصيل قد يكلّف حياة إنسان أو يُخفيها لعشرة أيام دون أن يلاحظ ذلك أحد!