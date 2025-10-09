زار الموسيقار الكبير سليم سحاب مقر صحيفتي «عكاظ» و«سعودي جازيت»، وكان في استقباله رئيس التحرير المشرف العام على سعودي جازيت الزميل جميل الذيابي، والمدير العام الزميل عبدالله الحسون، ونائب رئيس التحرير الزميل عبدالله عبيان، وعدد من القيادات الإدارية والتحريرية.

وناقش اللقاء دور الفن في المجتمع وأثر الإعلام في تعزيز القيم الثقافية والفنية، إضافة إلى استعراض الحراك الفني والموسيقي والفعاليات الثقافية في السعودية في ظل رؤية 2030.

وخلال اللقاء، أكد سحّاب أن الإعلام اليوم يمثل منصة حيوية يمكن أن تساهم في نشر الوعي الفني وتطوير المشهد الثقافي الوطني، مشيدًا بالدور الذي تلعبه صحيفة «عكاظ» في هذا الإطار.

وبعد اللقاء، قام الموسيقار سليم سحّاب بجولة داخل أروقة «عكاظ»، حيث زار الأقسام المختلفة واطلع على آلية سير العمل من داخل غرفة الأخبار والإنتاج والمنصات الرقمية، وتعرف على الأدوات والأنظمة التي تعتمدها «عكاظ» في نقل الأخبار والمحتوى الإعلامي. وأبدى إعجابه بالتنظيم والاحترافية التي لمسها، مشيدًا بروح الفريق والتعاون بين العاملين.

وتأتي هذه الزيارة في وقت تواصل فيه «عكاظ» إحداث نقلات نوعية في محتواها الإعلامي، مع التركيز على توسيع دائرة الشراكات الثقافية لتعزيز المحتوى الإبداعي الذي يواكب تطلعات القراء ويثري المشهد الإعلامي الوطني.