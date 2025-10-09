هل يتجاوز بث «ولادة» مباشرة حدود الترفيه ؟

شهدت منصة «تويتش» لحظة استثنائية حين بثّت صانعة المحتوى الأمريكية الشهيرة فاندي ستريمر ولادتها المباشرة لأول مرة أمام آلاف المتابعين حول العالم. الحدث الذي يعتبر خارج نطاق الترفيه المعتاد على المنصة، جذب أكثر من 50 ألف مشاهدة على مدار أكثر من ثماني ساعات.
ورافق عملية الولادة طبيب مختص حضر لضمان سلامة الأم وطفلتها «لونا»، التي جاءت إلى العالم وسط تصفيق وتشجيع الحاضرين. وعبر زوج فاندي المعروف باسم «أداماكس»، عن سعادته الكبيرة بهذه اللحظة الفريدة.
تجربة واقعيةفاندي (30 عاماً) من ولاية تكساس، خاضت تجربة الولادة داخل حوض مطاطي في غرفة المعيشة، وسط دعم عائلتها وأصدقائها الذين كانوا متواجدين معها طوال الوقت. وخلال البث، تبادلت فاندي المزاح مع جمهورها، قائلة: «لقد انتظرت طويلاً، هيا اخرجي الآن!»، مما أضفى على اللحظة لمسة إنسانية وسط الألم.
