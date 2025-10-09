أفادت منظمة NetBlocks لمراقبة الإنترنت أمس (الأربعاء)، بأن سلطات طالبان في أفغانستان قامت بتقييد «متعمد» للوصول المتنقل إلى منصات «فيسبوك»، «إنستغرام»، «سناب شات»، في خطوة أخرى تعمق العزلة الرقمية عن العالم.

ويأتي هذا الحظر الجديد، الذي يستهدف الشباب والنساء بشكل خاص في أقل من أسبوعين بعد إغلاق إنترنتي كامل أثار فوضى اقتصادية واجتماعية، ما يثير مخاوف من عودة «الظلام الرقمي» الذي يخنق صوت المعارضة في البلاد المهددة بالانهيار.

وقال ألفيس ماكجي، مدير NetBlocks، وهي المنظمة، التي ترصد الاتصالات العالمية في تصريح إن «القيود واضحة وممنهجة، مع انخفاض في حركة البيانات بنسبة تصل إلى 70% على الشبكات المتنقلة الرئيسية مثل Roshan وMTN» مؤكدا أن التقييد بدأ صباح الأربعاء ويؤثر على ملايين المستخدمين في كابل وهرات ومزار الشريف، حيث يعتمد السكان على هذه التطبيقات للتواصل مع الأقارب في الخارج.

وزارة الاتصالات الطالبانية تنفي الحظر الشامل

وفي بيانها، نفت وزارة الاتصالات الطالبانية «أي حظر شامل»، مشيرة إلى أن القيود «مؤقتة لمكافحة المحتوى الضار الذي يروج للفتنة والفساد الأخلاقي» لكن ناشطين في المنفى يرون فيها محاولة لإسكات الاحتجاجات المتزايدة ضد حظر التعليم للنساء وقوانين اللباس الصارمة.

ولا يعتبر هذا الإجراء الأول من نوعه، إذ فرضت طالبان إغلاقاً إنترنتياً كاملاً لـ48 ساعة (29-30 سبتمبر)، في سبتمبر الماضي، ما أدى إلى تعطيل الخدمات المصرفية، وإلغاء رحلات الطيران، وتوقف المساعدات الإنسانية في بلد يعاني من مجاعة تهدد 23 مليون نسمة، وانخفض الاتصال إلى 14% من المستويات العادية.

ومنذ عودة «طالبان» إلى السلطة في أغسطس 2021، أصبحت أفغانستان واحدة من أكثر الدول قمعاً للحريات الرقمية في العالم، وفقاً لتقارير منظمات مثل «مراسلون بلا حدود» و«هيومن رايتس ووتش».

ويُقدر عدد مستخدمي الإنترنت في البلاد بنحو 20 مليون نسمة (حوالى 45% من السكان الـ43 مليون)، معظمهم شباب، ويعتمدون على منصات التواصل الاجتماعي للتواصل، والتعلم، والنضال من أجل الحقوق.

وبدأت «طالبان» بتقييد الوصول إلى الإنترنت كأداة لفرض القيم، إذ حظرت في 2022 تطبيقات مثل «تيك توك» و«واتساب» في بعض المناطق لمكافحة «المحتوى غير الأخلاقي»، وأغلقت محطات إذاعية وتلفزيونية للسبب نفسه.