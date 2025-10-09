سؤال لـ «شات جي بي تي».. يفضح نوايا طفل

شهدت إحدى المدارس في آسيا، حادثة غريبة حين أقدمت الشرطة على توقيف طفل يبلغ من العمر 12 عاماً بعد أن طرح سؤالاً على تطبيق الذكاء الاصطناعي «شات جي بي تي»، حول كيفية اختراق الأنظمة الحكومية، ما أثار استنفاراً أمنياً واسعاً.وأوضحت التقارير، أن الواقعة حدثت أثناء مسابقة تعليمية في البرمجة والذكاء الاصطناعي نظّمتها وزارة التعليم، بالتعاون مع «معهد أبحاث التكنولوجيا الرقمية»، إذ فُسّر سؤال الطفل تهديداً أمنياً محتملاً. وأكدت الشرطة، أن الاستدعاء كان لغرض التحقيق والحماية وليس العقاب، مشددة على أهمية الوعي الأخلاقي في التعامل مع الذكاء الاصطناعي. وأوصى مختصون في تكنولوجيا التعليم بضرورة وضع ضوابط تربوية لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بين الطلاب، وتعزيز الثقافة الرقمية المسؤولة في المدارس.