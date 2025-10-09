لا تناقش وأنت مرهق.. دراسة: «نام الحين وبكرة خير»

حذّرت دراسة حديثة، أُجريت في قسم علم النفس بجامعة ييل الأمريكية، من أن محاولة حل الخلافات الزوجية أو العاطفية قبل النوم مباشرة قد تؤدي إلى نتائج عكسية تُفاقم التوتر بدلاً من تخفيفه. وأوضحت الدراسة، أن الإرهاق الذهني في نهاية اليوم يضعف قدرات الدماغ على التحليل والإنصات ويقلل من مرونة التواصل، مما يجعل الحوار أكثر انفعالاً وأقل موضوعية. وأضاف الباحثون، أن الدماغ في فترات التعب المسائي يتعامل مع المشاعر السلبية بحدة أكبر، وهو ما يرفع من مستوى هرمونات التوتر ويؤثر في جودة النوم لاحقاً، مشيرين إلى أن النوم بعد نزاع غير محسوم يكرّس التباعد العاطفي بين الطرفين.وأوصت الدراسة، بتأجيل النقاشات المهمة إلى الصباح، حين يكون الطرفان في حالة ذهنية متزنة وقدرة أعلى على التعاطف وضبط الانفعال. كما نصحت بتوظيف عبارات تبدأ بـ «أنا أشعر» بدلاً من الاتهام المباشر، وتخصيص وقت أسبوعي للحوار البنّاء الذي يعزز الثقة ويمنع تراكم المشكلات.