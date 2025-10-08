هل يمكن أن يكون المشي بديلاً ناجحاً للعقاب المدرسي؟

في خطوة غير تقليدية، قررت مدرسة مورس الثانوية في ولاية ماين الأمريكية استبدال عقوبة جلسات الاحتجاز التقليدية بجولات مشي في الهواء الطلق، وذلك بهدف تحسين سلوك الطلاب وتعزيز صحتهم النفسية.

استجابة الطلاب

فوائد متنوعة

نتائج مبشرة

بدأ بعض الطلاب مترددين تجاه هذه الفكرة، لكن بعد المشاركة في الرحلات الأولى، عبروا عن تحسن ملحوظ في المزاج والهدوء. وفي لقاء مع صحيفة واشنطن بوست، قال أحد الطلاب: «كان ذلك أفضل مما توقعت».وبحسب أبحاث علم الأعصاب الإدراكي، فإن قضاء الوقت في الطبيعة يقلل من التوتر ويزيد التركيز، ما يدعم نجاح البرنامج الجديد.وتتضمن الرحلات مسارات تمتد لثلاثة أميال، مع توقفات للاستراحة وقراءة الشعر، مما يعزز الروح المعنوية ويقوي الروابط الاجتماعية بين الطلاب.انخفض عدد الطلاب المحتجزين هذا العام، وأظهر المشاركون رغبة في الاستمرار بالمشي حتى بعد انتهاء فترة الاحتجاز، مما يعتبر نجاحاً ملحوظاً للبرنامج.