كيف تنشّط الذاكرة بخطوات يوميّة؟

قدّم أستاذ علم الأعصاب في جامعة كاليفورنيا البروفيسور مايكل ياسا، ثماني نصائح علمية عملية لتحفيز الذاكرة وتقوية الأداء الذهني، مؤكداً أن الدماغ مثل العضلة يحتاج إلى تدريب وتغذية وراحة منتظمة للحفاظ على كفاءته.وأوضح ياسا أن ممارسة التمارين الهوائية المنتظمة تحفّز نمو الخلايا العصبية وتحسّن تدفق الدم إلى الدماغ، فيما يساعد النظام الغذائي الغني بأحماض أوميغا-3 والخضراوات الطازجة في دعم وظائف الذاكرة. وأوصى بضرورة النوم الكافي بمعدل 7 إلى 8 ساعات يوميّاً، لأن تثبيت الذكريات يحدث أثناء النوم العميق، مشيراً إلى أن إدارة التوتر من خلال التأمل والتنفس العميق تساهم في تقليل إفراز هرمون الكورتيزول المضر بالحُصين. كما نصح بتكرار المعلومات الذهنية والتعلم المستمر وتحدي الذات بأنشطة معرفية جديدة مثل تعلُّم اللغات أو حل الألغاز للحفاظ على نشاط الدماغ وحيويته.