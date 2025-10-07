هل تنهار إمبراطورية سرقة الهواتف في لندن أخيراً؟

تزامناً مع إعلان شرطة لندن توقيف 46 شخصاً متورطين في شبكة دولية يشتبه في تهريبها نحو 40 ألف هاتف مسروق إلى الصين، بدأت متاجر الهواتف الكبرى في بريطانيا مثل VodafoneThree وVirgin Media O2 باتباع إجراءات أمنية غير مسبوقة، منها إغلاق الأبواب خلال ساعات العمل والسماح بالدخول فقط من خلال حراس أمن.

ارتفاع جنوني في معدلات السرقة

شركة VodafoneThree سجلت زيادة بنسبة 967٪ في سرقات المتاجر خلال النصف الأول من 2025 مقارنة بنفس الفترة في 2024، مع انتشار عصابات تهاجم المتاجر على شكل مجموعات مقنعة تقتحم المكان لسرقة المخزون.

دفاعات تقنية جديدة

تبحث شركات الاتصالات في تفعيل ما يُعرف بـ«زر القتل» (Kill Switch)، وهي تقنية تُعطل الهاتف فور سرقته لجعله غير قابل للاستخدام أو البيع، مما يقلل من جدوى السرقة بشكل جذري.

تنسيق أمني مكثف

بدورها، كثفت شركات الهواتف البريطانية تعاونها مع الشرطة لتعقب المجرمين والحد من انتشار هذه الجرائم، خصوصاً في لندن وجنوب شرق إنجلترا، حيث تُسجل أعلى معدلات السرقات.

هل تتغير قواعد اللعبة؟

بين الحملات الأمنية العنيفة والتقنيات الدفاعية الجديدة، يبدو أن سوق سرقة الهواتف في بريطانيا يمر بمنعطف حاسم قد يؤدي إلى انهيار أحد أكثر أنواع الجرائم انتشاراً في السنوات الأخيرة.