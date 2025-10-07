«مناطيد مجهولة» تربك المجال الجوي في ليتوانيا

في حادثة وُصفت بالاستفزازية، أعلنت سلطات الدولة العضو في حلف الناتو عن اختراق مجالها الجوي بواسطة نحو 25 منطاداً صغيراً؛ ما تسبب بإغلاق مطار فيلنيوس الدولي لساعات وأدى إلى شلل في حركة الطيران وتعطيل أكثر من 30 رحلة جوية، وتأثر نحو 6,000 مسافر، وفقاً للمركز الوطني لإدارة الأزمات في ليتوانيا..

وقالت سلطة مطار فيلنيوس في ليتوانيا إن الحركة الجوية في المطار توقفت مؤقتاً في وقت متأخر من (السبت) بعد رصد مناطيد هواء ساخن مشتبه بها.

وقال المطار على موقعه الإلكتروني:«أغلق المجال الجوي فوق مطار فيلنيوس حتى الساعة 04:30 (01:30 بتوقيت جرينتش)». وتم تحويل الرحلات المتجهة إلى فيلنيوس إلى لاتفيا وبولندا.

وبحسب بوابة «لريتاس» الإخبارية، فقد تم رصد المناطيد لأول مرة حوالى الساعة 10:16 مساء بالتوقيت المحلي، مما أدى إلى تعليق مؤقت لعمليات الطيران لدواعي السلامة.

ولا يزال مصدر الأجسام المحلقة غير واضح. وأشار المركز الوطني لإدارة الأزمات في ليتوانيا إلى الأجسام على أنها «مناطيد تهريب»، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

وقبل أسابيع فقط، علّق مطار فيلنيوس الرحلات الجوية مؤقتاً بعد رصد مسيرات في المنطقة. ولطالما تعطلت الحركة الجوية الأوروبية في الأسابيع الأخيرة بسبب مشاهدات المسيرات وانتهاكات المجال الجوي، وكان آخرها في مطار ميونخ.