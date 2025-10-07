كيف تحوّل «عامل بناء» إلى نجم مصري ؟

انتشار واسع

مواهب تحت الأنقاض

زمن الفن القديم

الغناء يخفف العناء

في قلب القاهرة، تحوّل عامل بناء بسيط إلى نجم بعد غنائه أغنية للفنان الشعبي أحمد عدوية أثناء العمل.انتشرت مقاطع الفيديو، التي وثقت لحظته الغنائية بسرعة على «السوشيال ميديا»، وأثارت إعجاب الجمهور.المتابعون سلطوا الضوء على المواهب الغنائية المخبأة بين العمال، معتبرين أن مصر تزخر بكنوز فنية غير مكتشفة.لاحظ الجمهور التشابه بين صوته وأصوات كبار فناني الغناء الشعبي في الأربعينات والخمسينات.وفي تصريح لوسائل إعلام مصرية، قال عامل البناء الحاج محمود إنه يغني لتخفيف مشقة العمل، ولم يتوقع أن يحظى بكل هذا الاهتمام.