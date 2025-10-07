هل أصبح «TikTok» إدماناً ؟

TikTok

4 ساعات يومياً

خوارزمية لا ترحم

TikTok

عواقب اجتماعية ونفسية

كيف تتخلص من الإدمان؟

أظهرت بيانات حصرية من أكثر من 800 مستخدم أمريكي ارتفاع ساعات المشاهدة اليومية علىمن نصف ساعة إلى أكثر من ساعة خلال 5 أشهر فقط.ويتصفح المستخدمون الأثقل المنصة لنحو 4 ساعات يومياً، مع إدمان يتزايد مع كل تمرير.يعرض النظام الذكي للتوصيات فيمحتوى مخصصاً بشكل يدفع المستخدم للانجذاب المستمر، مما يصعب إيقاف التمرير.وتقضي الزيادة في الوقت على التواصل الاجتماعي الحقيقي وتؤثر على التركيز والإنتاجية، بحسب خبراء.لمواجهة الإدمان التكنولوجي يجب اتباع خطوات بسيطة مثل إيقاف الإشعارات، وضبط حدود زمنية، كما أن حذف التطبيق لفترة يمكن أن يساعد في السيطرة على الاستخدام.