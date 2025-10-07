للمرة الثالثة.. إعادة محاكمة أمريكي اتهموه بالقتل عام 1993

تفاصيل الجريمة

بعد أكثر من ثلاثة عقود على جريمة قتل مروعة في ضاحية بوفالو، تستعد المحكمة لبدء المحاكمة الثالثة لرجل أدين سابقا بعد اتهامه في القضية، بعدما لم تتمكن هيئة المحلفين في إعادة المحاكمة الثانية من التوصل إلى حكم بالإجماع.في فبراير 1993، تعرضت ديبورا ميندل وهي أم لطفلين، للضرب والاختناق داخل منزلها. مسرح الجريمة شهد صراعًا عنيفًا، مع أدلة على مقاومة الضحية بشراسة قبل وفاتها.وبعد سنوات من الإدانة، أظهرت اختبارات الحمض النووي الجديدة أن المادة الوراثية الموجودة في مسرح الجريمة لا تطابق المتهم، مما دفع القاضي لإلغاء الإدانة وإعادة المحاكمة.وخلال المحاكمة الأخيرة، لم تستطع هيئة المحلفين الوصول إلى اتفاق حول البراءة أو الإدانة، مما أدى إلى إعلان تعليق المحاكمة وانتظار قرار المحكمة بشأن الخطوة التالية.عبرت عائلة الضحية عن خيبة أمل عميقة لعدم حصولها على العدالة بعد كل هذه السنوات. وفي المقابل، يؤكد محامو الدفاع براءة موكلهم ويصرون على مواصلة النضال القانوني لإثبات ذلك.