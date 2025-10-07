القضاء الأمريكي يرفض طلب «قوقل» لتأجيل تغييرات متجر التطبيقات

Google Play

رفضت المحكمة العليا الأمريكية طلب قوقل العاجل لمنع تنفيذ تغييرات مهمة على متجر، ما يمهد الطريق لتطبيق قرارات محكمة أدنى تبدأ في 22 أكتوبر الجاري.يلزم القرار القضائي قوقل بالسماح للمطورين بتقديم طرق دفع بديلة عن نظامها الرسمي، مما يتيح لهم حرية تحديد الأسعار وفتح المجال أمام المنافسة.وكان النزاع قد بدأ في 2018 بين قوقل و، مطورة لعبةالشهيرة، بعدما حاولت الشركة تجاوز نظام دفع قوقل الذي يفرض عمولة 30%، من خلال برمجيات سرية ضمن التطبيق.رغم القرار الحالي، قد تعود القضية إلى المحكمة العليا لمزيد من المراجعة، مع توقعات بطلب قوقل لمراجعة شاملة بحلول الـ 27 من أكتوبر الجاري.وفي حال قبول المحكمة العليا للنظر في القضية، قد يشهد هذا الفصل القضائي نقاشات حاسمة حول مستقبل سيطرة متاجر التطبيقات على نظام الدفع.