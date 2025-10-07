اليابان تحطّم الرقم القياسي في سرعة الإنترنت

أعلن فريق من الباحثين في «المعهد الوطني لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات» في اليابان، تحقيق رقم قياسي عالمي في سرعة الإنترنت بلغ 402 تيرابت في الثانية، وهي أسرع سرعة سُجلت على الإطلاق، باستخدام نظام ألياف ضوئية جديد رباعي القنوات.وذكر الباحث الرئيس في المشروع الدكتور ماسايوكي فوكودا، أن الفريق استخدم تقنية نقل متعددة الطبقات تقلل التداخل وتزيد الكفاءة الطيفية، ما مكّنهم من نقل بيانات بحجم هائل عبر مسافة تفوق 50 كيلومتراً دون فقدٍ في الإشارة. وأضاف، أن التجربة تمهد لتقنيات اتصالات مستقبلية تدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات العملاقة ونقل المعلومات الفضائية بسرعة غير مسبوقة. وأكد الباحثون، أن التجربة تُعد نقلة حقيقية في هندسة الألياف الضوئية، قد تغيّر شكل الاتصالات حول العالم خلال الأعوام المقبلة.