تصوير «حقيبة هيرميس» يُشعل غضب «تيك توك»

أثارت رائدة الأعمال المؤثرة الأمريكية بيكا بلوم، التي يتابعها أكثر من 4.7 مليون شخص على «تيك توك»، جدلاً واسعاً بعد نشرها فيديو Unboxing فاخراً ظهرت فيه محاطة بمنتجات من دار هيرميس، أبرزها حقيبة باهظة الثمن، قُدّر سعرها بـ30 ألف دولار.

ماري أنطوانيت تيك توك

الفيديو الذي حقق أكثر من 14 مليون مشاهدة، سرعان ما تحول إلى ساحة انتقاد حاد، إذ وصفه كثيرون بأنه «استعراض فج للثروة»، و«عديم الإحساس» في ظل أزمات اقتصادية يعيشها الملايين. وفيما وصفها بعض المتابعين بماري أنطوانيت تيك توك، قال أحد التعليقات الساخرة: «إنفاق هذا المبلغ على حقيبة صغيرة.. هذا شيطاني».

مهاجمة ظاهرة RichTok

دخل مؤثرون آخرون على الخط، مثل @1ilyp00h وHana Horvath، وعبّروا عن قلقهم من تصاعد ظاهرة RichTok، إذ يتفاخر المؤثرون بثرواتهم بشكل مفرط، ما قد يشوّه وعي المتابعين الشباب ويغذي طموحات غير واقعية حول المال والنجاح.

تغيّر سوق العمل

تقرير حديث من شركة IZEA Worldwide Inc كشف أن ثلثي مستخدمي المنصات الاجتماعية مستعدون للترويج لمنتجات مقابل المال، بينما نصف المؤثرين تقريباً يتلقون أجراً فعلياً من علامات تجارية، ويعمل 60% منهم بدوام كامل كمؤثرين.

الشباب يتركون وظائفهم

قال الرئيس التنفيذي للشركة تيد مورفي إن نصف المستهلكين الشباب يفكرون بجدية في ترك الوظائف التقليدية والتحول إلى صناعة التأثير، في ظل بريق الشهرة والربح السريع على المنصات.

عصر الثراء الرقمي

أعادت هذه الحادثة إشعال الجدل حول دور المؤثرين في تشكيل وعي الأجيال الجديدة، ومدى ضرورة ضبط الرسائل التي يقدمها محتواهم، خصوصاً حين يتعلق الأمر بالمال، والقيم، وتصورات النجاح.