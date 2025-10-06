وزير أمريكي يحطم رقماً قياسياً بـ«تمارين الضغط»

تمارين ضغط تدخل «غينيس»

لفت وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث الأنظار خلال مباراة مثيرة جمعت البحرية الأمريكية بسلاح الجو في أنابوليس ماريلاند، إذ لم يكتفِ بالحضور الرسمي بل شارك في فعالية جماعية أدت لتحطيم رقم قياسي عالمي.قاد هيغسيث آلاف المشاركين من طلاب وضباط ومشجعين في أداء 3068 تمرين ضغط خلال دقيقة واحدة، محققين بذلك رقماً قياسياً جديداً دخل موسوعة غينيس، متفوقين على الرقم السابق الذي سجلته أكاديمية القوات الجوية الأمريكية بـ2926 تمريناً عام 2023.لم يكن الحدث مجرد انتصار رياضي، فالبحرية الأمريكية لم تكتفِ بالفوز على سلاح الجو في المباراة، بل سلبت منه الرقم القياسي العالمي أيضاً، مما جعل الفوز مزدوجاً ويحمل طابعاً رمزياً تنافسياً.تصدّرت اللقطة مواقع التواصل، إذ تفاعل آلاف المستخدمين مع الفعالية، مشيدين بحماس الوزير ومشاركته المباشرة. وبعد نهاية المباراة، ألقى هيغسيث خطاباً حماسياً داخل غرفة ملابس البحرية، حيّا فيه الروح القتالية والأداء البطولي للفريق.بهذا الانتصار، عزز فريق البحرية فرصه في الفوز بـ«كأس القائد الأعلى»، البطولة السنوية التي تُحسم بعد مباراة حاسمة مرتقبة أمام الجيش الأمريكي في 13 ديسمبر القادم.