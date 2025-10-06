تركي يبتلع كيلو عسل في دقيقتين.. ويشعل «السوشيال ميديا»

فيديو يتصدر الترند

عسل جبال كاز

شهدت جبال كاز في ولاية باليكسير غرب تركيا حدثًا غريبًا، إذ فاز رجل تركي بالمركز الأول في مسابقة تناول العسل خلال مهرجان حصاد العسل الدولي الأول، بعد أن التهم كيلوغرامًا كاملاً من العسل في أقل من دقيقتين دون أي مضاعفات صحية.حصد المشهد تفاعل الحضور، وانتشر فيديو المتسابق بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، إذ عبر المغردون عن إعجابهم وسخريتهم من قدرة الرجل الخارقة على تناول كمية كبيرة من العسل دفعة واحدة.أكد رئيس الجمعية التعاونية الزراعية التركية إلهان ديفيجي ارتفاع القيمة الغذائية لعسل جبال كاز الأسود؛ ولهذا يعتبر من أفضل أنواع العسل، وحصل على لقب «أفضل عسل» 8 مرات متتالية.