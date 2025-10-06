صراع عائلي دموي يودي بحياة الزوج وأخته

تفاصيل الحادثة

فجعت قرية سماتاي في محافظة الغربية المصرية بحادثة مأساوية بعد نشوب مشاجرة بين شاب وزوج شقيقته داخل منزل العائلة، تطورت إلى إطلاق نار أودى بحياة الزوج، وأخت الزوج أثناء محاولة فض النزاع.تلقى مدير أمن الغربية إخطارا بوقوع مشاجرة استخدم خلالها السلاح الناري، ما أسفر عن مقتل الزوج وإصابة شقيقة الزوج التي توفيت لاحقا. وأكدت تحريات الشرطة نشوء الخلاف بين الزوج وزوجته، قبل أن يتدخل شقيق الزوجة ويستخدم السلاح.انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادثة وفرضت طوقا أمنيا، وتم نقل الجثتين إلى المشرحة. وبدأت النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة، وجرى ضبط المتهم للتحقيق معه حول دوافع الحادثة.وأثارت الجريمة حزنا واسعا بين أهالي القرية، الذين أعربوا عن قلقهم من تصاعد الخلافات الأسرية التي قد تؤدي إلى مآسٍ مؤسفة، مطالبين بتعزيز التوعية والمبادرات للحد من العنف الأسري.