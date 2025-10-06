انفجار عملاق لبركان كرونوتسكي بعد قرن من الهدوء

ارتفاع غير مسبوق

حجب الرصد البصري

موقع وحجم ضخم

تاريخ وتركيب فريد

بعد خمود استمر نحو قرن، انفجر بركان كرونوتسكي في شبه جزيرة كامتشاتكا شرقي روسيا، مطلقاً عموداً رمادياً عملاقاً في السماء.في الـ4 من أكتوبر 2025، قذف البركان عمود رماد بلغ ارتفاعه 9.2 كيلومتر، مع توقعات بأن يصل إلى 15 كيلومتراً في أي لحظة قادمة.وتغطي سحب كثيفة البركان حالياً، مما يمنع العلماء من متابعة المشهد بصرياً، وسط تخوف من ثوران انفجاري قوي.ويقع البركان شمال المنطقة البركانية الشرقية، على بعد 10 كم من بحيرة كرونوتسكوي، و225 كم من بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي، بقطر قاعدة يصل إلى 16 كيلومتر.وكان آخر نشاط للبركان في 1922-1923، وهو مغطى بطبقة من الجليد والحمم القديمة، ويُعد من أكبر وأضخم براكين المنطقة بعد تراكم نواتج ثورانه عبر آلاف السنين.