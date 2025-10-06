«نوبل 2025 في الطب»: أبحاث ثورية تكشف سر التحمّل المناعي

قيمة الجائزة وتاريخها

جوائز الطب السابقة

RNA

جوائز نوبل 2025

أعلنت هيئة جائزة نوبل في الطب فوز العلماء ماري برونكو، وفريد رامسديل، وشيمون ساكاغوتشي بجائزة نوبل لعام 2025؛ تقديراً لأبحاثهم الرائدة في مجال التحمل المناعي الطرفي وكيفية حماية الجسم من هجمات جهاز المناعة الذاتية.يحصل الفائزون على 11 مليون كرونة سويدية (حوالى 1.2 مليون دولار) وميدالية ذهبية مقدمة من ملك السويد. وتُمنح جوائز نوبل سنوياً في مجالات متعددة تأسيساً على وصية ألفريد نوبل، مخترع الديناميت.في 2024، نال جائزة الطب عالمان أمريكيان لاكتشاف دور جزيئاتالصغيرة في تنظيم نشاط الجينات. ومن أبرز الفائزين في التاريخ: مكتشفو الإنسولين (1923)، البنسلين (1945)، والحمض النووي (1962).تستمر فعاليات إعلان جوائز نوبل في ستوكهولم حتى 13 أكتوبر، فيما تُعلن جائزة نوبل للسلام في أوسلو يوم الجمعة المقبل.