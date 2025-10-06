«نوبل 2025 في الطب»: أبحاث ثورية تكشف سر التحمّل المناعي

أعلنت هيئة جائزة نوبل في الطب فوز العلماء ماري برونكو، وفريد رامسديل، وشيمون ساكاغوتشي بجائزة نوبل لعام 2025؛ تقديراً لأبحاثهم الرائدة في مجال التحمل المناعي الطرفي وكيفية حماية الجسم من هجمات جهاز المناعة الذاتية.
قيمة الجائزة وتاريخها
يحصل الفائزون على 11 مليون كرونة سويدية (حوالى 1.2 مليون دولار) وميدالية ذهبية مقدمة من ملك السويد. وتُمنح جوائز نوبل سنوياً في مجالات متعددة تأسيساً على وصية ألفريد نوبل، مخترع الديناميت.
جوائز الطب السابقة
في 2024، نال جائزة الطب عالمان أمريكيان لاكتشاف دور جزيئات RNA
الصغيرة في تنظيم نشاط الجينات. ومن أبرز الفائزين في التاريخ: مكتشفو الإنسولين (1923)، البنسلين (1945)، والحمض النووي (1962).
جوائز نوبل 2025
تستمر فعاليات إعلان جوائز نوبل في ستوكهولم حتى 13 أكتوبر، فيما تُعلن جائزة نوبل للسلام في أوسلو يوم الجمعة المقبل.