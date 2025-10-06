سجين معاق يصرخ: «ساعدوني».. قبل أن يقتله شرطي

كشفت وثائق محاكمة حديثة تفاصيل صادمة لوفاة نزيل معاق داخل سجن مقاطعة وايندوت بولاية كانساس الأمريكية، بعدما جثم نائب شرطة بركبته على ظهره لأكثر من دقيقة، رغم أنه كان مكبل اليدين وملقى على وجهه داخل زنزانته.

تفاصيل الحادثة

كان السجين تشارلز أدير (53 عامًا) يستخدم كرسيًا متحركًا ويعاني من أمراض مزمنة عدة، بينها السكري، وأمراض القلب، وفقدان وظائف الكبد نتيجة الإدمان المزمن على الكحول.

وقد تم اعتقاله في الـ4 من يوليو على خلفية مخالفات مرورية بسيطة، ليتم نقله إلى المستشفى بسبب إصابة متقدمة في ساقه، قبل أن يُنقل لاحقًا إلى السجن بعد التأكد من استقرار حالته الصحية.

دقائق قاتلة

في مساء الـ5 من يوليو، وبينما كان يُعاد أدير إلى زنزانته بعد تغيير ضمادة جرحه، دار شجار مع أحد الحراس (ريتشارد فاذرلي) قبل أن يُطرح أرضًا، ويُكبل، ويوضع على سريره في وضعية وجهه للأسفل.

ووفقًا للإفادة، جلس الحارس فاذرلي بركبته على ظهر السجين أدير لمدة دقيقة و26 ثانية، بينما كان آخرون يثبتون أطرافه. ورغم استسلامه وطلبه المساعدة، استمر الضغط عليه حتى توقف عن الحركة. ووفق الشهود، بدا أن الحارس زاد من وزنه عليه بعد أن فقد الوعي.

«أنت انتهيت.. أعطني يديك»

تقرير الطب الشرعي

عائلة الضحية تطالب بالعدالة

دفاع المتهم

غضب ومطالب بالشفافية

هكذا صرخ فاذرلي في وجه السجين أدير أثناء احتجازه، وردّ الأخير بكلمة واحدة: «حسنًا». لكنها كانت الكلمة الأخيرة له. وبعد مغادرة الحارس الزنزانة، تُرك أدير ملقى بلا حراك حتى أعلنت وفاته بعد نحو 40 دقيقة.حدد التشريح سبب الوفاة بأنه «اختناق ميكانيكي معقد» نتيجة الضغط البدني، وتم تصنيف الوفاة على أنها «جريمة قتل». وأشار التقرير أيضًا إلى أن حالته الصحية المتدهورة كانت عاملاً مساهماً في الوفاة، لكنها لم تكن السبب الرئيسي.طالب محامي العائلة بن كرامب بالكشف عن تسجيلات الفيديو داخل الزنزانة، مؤكدًا أن أدير «لم يكن يشكل أي تهديد» وقت وفاته، وأن الحادثة تمثل «استخدامًا مفرطًا وقاتلًا للقوة».في المقابل، دافع محامي حارس السجن فاذرلي، جيمس سبايس، عن موكله مؤكدًا أن الوفاة كانت «عرضية» ناتجة عن تدهور صحة الضحية، وليس بسبب العنف المستخدم ضده. ورغم توجيه تهمة القتل من الدرجة الثانية، لم يتم اعتقال فاذرلي حتى الآن، ومن المتوقع مثوله أمام المحكمة في نوفمبر.يتصاعد الغضب الشعبي والحقوقي في كانساس ومدن أمريكية أخرى، وسط دعوات لمحاسبة المسؤولين عن وفاة أدير، وفتح تحقيق شامل في ممارسات السجون بحق ذوي الإعاقة والمصابين بأمراض مزمنة.