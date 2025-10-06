أم تطلق النار على أطفالها الأربعة داخل السيارة!

استفاق سكان ولاية تكساس الأمريكية على فاجعة صادمة بعد أن وُجهت تهمة القتل العمد لأم أقدمت على إطلاق النار على أطفالها الأربعة داخل سيارة، ما أسفر عن مقتل اثنين وإصابة الآخرين بجروح خطيرة.

مأساة إطلاق النار

طفلان قُتلا واثنان بالمستشفى

كفالة بـ14 مليون دولار

تهمتا قتل

تهمتا اعتداء مشدد باستخدام سلاح مميت

ماذا قالت الشرطة؟

المجتمع مصدوم

تفتيش وتحقيقات مستمرة

بحسب بيان شرطة مقاطعة برازوريا، وقعت الحادثة فجر السبت، حين أطلقت أونيندا روميلوس (31 عامًا) النار على أطفالها بينما كانوا يجلسون داخل السيارة.الطفلان المتوفيان: صبي (13 عامًا)، وطفلة (3 سنوات). والناجيان المصابان: صبي (8 سنوات)، وطفلة (9 سنوات). كلاهما يخضعان حاليًا للعلاج وحالتهما مستقرة.وجهت السلطات إلى الأم أربع تهم:وقد تم تحديد كفالة مالية ضخمة بلغت 14 مليون دولار للإفراج عنها.صرح قائد شرطة مقاطعة برازوريا، بو ستالمان، بأن دافع الجريمة لا يزال غامضًا والتحقيقات مستمرة. كما أشار إلى أن الأم هي من اتصلت بالشرطة بنفسها للإبلاغ عن مكانها.قال الشريف ستالمان: «هذه الحادثة المفجعة زلزلت مجتمعنا. وسنبذل كل ما بوسعنا لتحقيق العدالة لهؤلاء الأطفال».قامت الشرطة بتفتيش منزل المتهمة في مقاطعة مونتغومري، بمساعدة من شرطة المقاطعة، في محاولة لفهم دوافع الجريمة وأسبابها.وفي انتظار نتائج التحقيق، يبقى السؤال المؤلم: ما الذي يدفع أماً لارتكاب جريمة بهذا الحجم ضد أطفالها؟