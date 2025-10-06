لندن: أزمة تجبر «أمازون» على سحب مجوهرات الأطفال

أعلنت هيئة سلامة المنتجات والمعايير البريطانية (OPSS)، سحب مجموعة من الحُلي المخصصة للأطفال من متجر «أمازون» بعد اكتشاف احتوائها على نسب مرتفعة من مادة الكادميوم المسرطنة. وأشارت الهيئة إلى أن الخواتم الملوّنة التي بيعت عبر الإنترنت على شكل «فراشات فضية» تجاوزت الحد الآمن بنسبة تفوق المعايير الأوروبية بأربع مرات، ما يجعلها خطراً على صحة الأطفال.وبيّنت الهيئة، أن الكادميوم يمكن أن يتسرب إلى الجسم عبر الجلد أو الفم، مما يسبب أضراراً في الكلى والعظام، ويرتبط بسرطان الرئة عند التعرض المزمن. وأوصت الهيئة أولياء الأمور بإيقاف استخدام المنتجات فوراً والتخلّص منها بطريقة آمنة. من جانبها، أكدت «أمازون» أنها أزالت القطع الملوّثة من منصتها وبدأت مراجعة شاملة للبائعين المستقلين؛ لضمان مطابقة المنتجات لمعايير الاتحاد الأوروبي للسلامة الكيميائية.