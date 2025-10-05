حصار 1000 شخص عند جبل إيفرست بسبب عاصفة ثلجية

تتواصل في الصين اليوم جهود الإنقاذ لفتح الطريق المؤدي إلى مواقع التخييم على المنحدر الشرقي لجبل «إيفرست» في التبت، بعد تساقط كثيف للثلوج بدأ الجمعة واستمر حتى أمس (السبت)، وفقاً لتقارير إعلامية رسمية.

وأفادت التقارير بأن نحو ألف شخص ما زالوا محاصرين بسبب العاصفة الثلجية، بينما يشارك مئات من القرويين إلى جانب فرق الإنقاذ في إزالة الثلوج التي تعيق الوصول إلى المنطقة الواقعة على ارتفاع يزيد على 4900 متر.

وفي الجهة المقابلة من الحدود في نيبال، ذكرت الشرطة أن الأمطار الغزيرة تسببت في انهيارات أرضية وسيول؛ ما أدى إلى إغلاق طرق وتدمير جسور ومقتل 47 شخصاً على الأقل منذ يوم الجمعة.

كما لقي 35 شخصاً مصرعهم في انهيارات أرضية متفرقة بمنطقة إيلام شرقي البلاد المحاذية للهند، في حين أُبلغ عن فقدان 9 أشخاص جرفتهم مياه الفيضانات، ومصرع 3 آخرين جراء صواعق برق في مناطق أخرى من البلاد.