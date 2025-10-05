فاكهة تثير الذعر في ألمانيا.. وتستنفر الجهات الأمنية

التحقيق يكشف المفاجأة

الدوريان.. فاكهة برائحة قوية

تنبيه للسلامة

شهدت مدينة فيسبادن غرب ألمانيا حالة استنفار متكررة لقوات الإطفاء بعد تلقيهم 4 بلاغات خلال يوم واحد بسبب رائحة قوية شبيهة بالغاز في مركز تسوق ومبنى سكني.عند التحقيق الأول لم يُكتشف أي تسرب غازي، لكن عند تكرار الرائحة في الموقع نفسه عثر رجال الإطفاء على مصدرها الحقيقي: فاكهة الدوريان المعروضة في أحد المتاجر، التي تسببت في انتشار رائحة نفاذة عبر نظام التهوية.تُزرع الدوريان في جنوب شرق آسيا وتشتهر برائحتها القوية التي تسبب ارتباكاً أحياناً مع روائح الغاز، ما يؤدي إلى استدعاء فرق الطوارئ للتحقق من سلامة الأماكن التي تُعرض فيها.وحذرت السلطات من ضرورة التمييز بين الروائح الطبيعية والغازية لتجنب استدعاءات الطوارئ غير الضرورية، مؤكدة أن الدوريان ليست خطراً بل مجرد فاكهة ذات رائحة فريدة.