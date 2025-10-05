«تيك توك» تخترق حماية الأطفال وتوجههم لـ«محتوى إباحي»

اقتراحات بحث إباحية

خداع بصري للخوارزميات

رد فعل «تيك توك»

كشفت دراسة حديثة أجرتها مجموعة «غلوبال ويتنس» البيئية المستقلة، خللا أمنيا خطيرا في منصة تيك توك، إذ جرى توجيه حسابات وهمية لأطفال يبلغون 13 عامًا إلى محتوى إباحي صريح، رغم تفعيل مزايا الحماية مثل الوضع المقيد. وقالت صحيفة الغارديان إن الباحثين استخدموا هواتف وأجهزة حواسيب جديدة لضمان دقة التجربة وصدق النتائج، ووجدوا أن خوارزمية البحث في التطبيق تقترح مصطلحات بحث تؤدي إلى محتوى غير مناسب.أظهرت نتائج الدراسة أن خاصية «أشياء قد تعجبك أيضًا» داخل التطبيق تعرض مقاطع فيديو ذات إيحاءات جنسية صريحة، وتحتوي على تعبيرات جنسية واضحة في الوصف، مما يسهل الوصول إلى هذا النوع من المحتوى. وبعد عدة نقرات فقط، تمكن الباحثون من مشاهدة مقاطع إباحية كاملة رغم أن سياسة تيك توك تحظر مثل هذا المحتوى بشكل صارم.كشفت الدراسة إخفاء هذه المقاطع الإباحية نفسها بطريقة متقنة، إذ يظهر في جزء من الشاشة محتوى بريئًا، بينما يعرض الجزء الآخر محتوى جنسيًا صريحًا. ويسمح هذا الأسلوب بتجاوز آليات الرقابة التي يفترض أن تمنع وصول الأطفال لهذا النوع من المحتوى.وبعد نشر نتائج الدراسة، أعلنت منصة تيك توك إزالة المقاطع التي أظهرتها الدراسة، وأكدت قيامها بتعديل خوارزميات البحث لإزالة الاقتراحات الضارة، مع وعد بالعمل على تحسين آليات الحماية بشكل أفضل لضمان سلامة المستخدمين، لا سيما الفئة العمرية الصغيرة.