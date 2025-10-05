اعتقال بريطانية مسلمة بعد هجوم مانشستر

خلفية الحادثة

ألقت الشرطة في مانشستر القبض على ستة أشخاص، من بينهم امرأة بيضاء تحوّلت إلى الإسلام، عقب الهجوم الإرهابي الذي استهدف معبداً يهودياً وأسفر عن مقتل شخصين وإصابة آخرين.كان الهجوم قد وقع في معبد هيتون بارك يوم الخميس، إذ نفذ الجاني هجومه بسكين قبل أن يُقتل على يد الشرطة المسلحة.ووفقا لصحيفة التلغراف، تعمل المرأة المسلمة في قطاع الرعاية الصحية، وترتبط برجل مسلم من أصول آسيوية. وحققت الشرطة معهم بتهمة التخطيط والارتباط بأعمال إرهابية.وجرى الإفراج عن اثنين من المعتقلين، فيما تستمر التحقيقات مع الآخرين لكشف ملابسات دورهم في الهجوم والتأثير على الجاني.من جانبها، أكدت شرطة مانشستر أن التحقيقات لا تزال في مراحلها الأولى وأن الهجوم قد يكون متأثراً بأيديولوجيات متطرفة، مع تأكيد تشديد الإجراءات الأمنية في المعبد والمناطق المحيطة.