مروحية تسقط فوق سيارة بأستراليا

Robinson R22"

تفاصيل الحادثة

dashcam

خسائر بشرية

استجابة الطوارئ

تحقيقات مستمرة

وقعت حادثة مأساوية في مطار بانكستاون بأستراليا، إذ سقطت مروحية تدريب من طراز "فوق سيارة متوقفة، ما أسفر عن وفاة المدرب وإصابة المتدرب بجروح خطيرة.أظهرت كاميراتسقوط المروحية بشكل مفاجئ بعد فقدان السيطرة عليها، نتيجة اصطدامها بعمود كهرباء وأشجار، لتتحطم بقوة على السيارة داخل موقف السيارات.لقي المدرب (62 عاماً) حتفه فوراً، فيما نُقل المتدرب (19 عاماً) إلى المستشفى مع إصابات بالغة في الفك والعمود الفقري.وهرعت فرق الشرطة والإسعاف بسرعة إلى موقع الحادثة، فيما ساعد المارة في إنقاذ حياة المتدرب، وسط وصف شهود للحادثة بأنها أشبه بـ«انفجار قنبلة».وأوضح المسؤولون الأستراليون أن التحقيقات لا تزال جارية، وأن التدريبات عادة ما تتم على ارتفاع منخفض، لكن تحديد سبب الحادثة يتطلب بيانات دقيقة.