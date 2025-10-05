تقنية «ألعاب نارية» تتحول لكارثة صينية تمطر كتلاً مشتعلة

تقنية جديدة تتحول لكارثة

شهد عرض للألعاب النارية في مدينة ليو يانغ بمقاطعة هونان الصينية فوضى عارمة بعد سقوط كتل من النيران المشتعلة على الجمهور، مما تسبب في ذعر وهروب جماعي وسط صراخ وارتباك كبير.كان من المقرر أن يستخدم العرض طائرات مسيرة لتقديم مؤثرات ثلاثية الأبعاد، لكن الشرارات النارية تساقطت بشكل غير متحكم فيه، وتحولت الاحتفالية إلى مشهد من الهلع والمخاطر.اندلع عدد من الحرائق الصغيرة في مناطق متفرقة من المدينة، لكن فرق الإطفاء تدخلت بسرعة وتمكنت من إخمادها دون وقوع إصابات بشرية، حسبما أبلغت السلطات المحلية.وثقت مقاطع متداولة على مواقع التواصل حالة الفوضى، إذ حاول الحاضرون استخدام الكراسي حمايةً من النيران المتطايرة التي أضاءت سماء الليل بشكل مخيف وغير معتاد لعروض الألعاب النارية.وتشتهر المدينة بتنظيم عروض ألعاب نارية ضخمة تجذب مئات الآلاف من الزوار سنوياً، مما يجعل الحادثة الأخيرة أكثر تأثيراً على المشهد المحلي والعالمي.سبق العرض حادثة مثيرة للجدل في التبت، إذ أثار عرض ألعاب نارية ضخم انتقادات واسعة بسبب الأضرار البيئية رغم إجراءات التخفيف التي اتخذها المنظمون، مما يعكس تحديات تنظيم مثل هذه الفعاليات.أعلنت السلطات الصينية فتح تحقيق شامل لمعرفة أسباب الحادثة وضمان اتخاذ إجراءات أمنية تمنع تكرار هذه الكوارث في المستقبل.