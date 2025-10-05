أجلت السلطات في الصين، اليوم، أكثر من 150 ألف شخص من مقاطعة قوانجدونج جراء الإعصار «ماتمو»، وذلك وفقاً لتحذيرات المركز الوطني الصيني للأرصاد الجوية.

وبلغت أقصى سرعة للرياح المصاحبة للعاصفة 151 كيلومتراً في الساعة (94 ميلاً في الساعة)، ومن المتوقع أن يصل الإعصار إلى اليابسة منتصف النهار.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية تحذيراً من الإعصار باللون الأحمر، وهو أعلى مستوى في نظامها، فيما ألغت مقاطعة هاينان الواقعة أيضاً في مسار العاصفة الرحلات الجوية، وعلقت حركة وسائل النقل العام والشركات بدءاً من اليوم استعداداً للعاصفة.

وحذّرت السلطات من هطول أمطار غزيرة، ومن المتوقع أن يصل منسوب الأمطار ما بين 100 و249 ملم في بعض الأجزاء.