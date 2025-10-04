دراسة أمريكية: العلاقات الاجتماعية تُبطئ الشيخوخة

اكتشف باحثون من جامعة كورنيل في نيويورك، في دراسة علمية حديثة، أن الروابط الاجتماعية القوية قد تلعب دوراً محورياً في إبطاء الشيخوخة البيولوجية وتقليل الالتهابات في الجسم، ما يفتح آفاقاً جديدة لفهم العلاقة بين التفاعل الاجتماعي والصحة الجسدية.

الروابط الاجتماعية تبطئ الشيخوخة

استندت الدراسة، التي نُشرت في مجلة Brain, Behavior, & Immunity – Health، إلى بيانات مشروع منتصف العمر في الولايات المتحدة، وهو مشروع بحثي طويل الأمد يهدف إلى تحليل تأثير العوامل النفسية والاجتماعية على الصحة والشيخوخة. وشمل التحليل بيانات أكثر من 2000 مشارك، واستخدم العلماء مؤشراً تكاملياً يُعرف بـ«الميزة الاجتماعية التكاملية»، يقيس قوة الروابط الأسرية، ومستوى الدعم العاطفي، والمشاركة النشطة في الجمعيات الدينية أو الاجتماعية.

وأظهرت النتائج أن الأفراد الذين يتمتعون بروابط اجتماعية قوية يبدون علامات أقل للشيخوخة البيولوجية، مثل انخفاض مستويات الالتهابات المزمنة، التي تُعد عاملاً رئيسياً في أمراض القلب والسكري والخرف.

مؤشرات حيوية تدعم النتائج

ركزت الدراسة على قياس علامات الالتهاب في الدم، مثل بروتين سي التفاعلي (CRP) ومحفزات الالتهاب إنترلوكين-6 (IL-6)، وهي مؤشرات بيولوجية ترتبط بالشيخوخة المبكرة وتراجع المناعة. ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين يتمتعون بعلاقات اجتماعية متينة لديهم مستويات أقل من هذه المؤشرات، ما يشير إلى أن التفاعلات الاجتماعية الإيجابية قد تعزز الصحة على المستوى الخلوي، وتقلل من الأضرار الناتجة عن الإجهاد المزمن.

العلاقات الاجتماعية درع مناعي طبيعي

أشارت الدراسة إلى أن الأفراد الذين يشاركون بانتظام في أنشطة اجتماعية أو دينية، أو يحصلون على دعم عاطفي من عائلاتهم وأصدقائهم، يظهرون تحسناً في وظائف المناعة ومرونة أكبر في مواجهة الضغوط النفسية. وترى الباحثة المشاركة في الدراسة أن هذه النتائج تدعم فكرة أن العلاقات الاجتماعية ليست مجرد رفاهية نفسية، بل هي ضرورة بيولوجية قد تطيل العمر الصحي وتؤخر مظاهر التقدم في السن.

العزلة خطر على الصحة

وتأتي هذه النتائج في وقت يتزايد الاهتمام العالمي بالعلاقة بين الصحة النفسية والجسدية، خصوصاً بعد تجربة جائحة «كوفيد-19»، التي أدت إلى عزلة اجتماعية واسعة وأثرت سلباً على الحالة الصحية لملايين الأشخاص. ويؤكد الباحثون أن تعزيز الروابط الاجتماعية يمكن أن يكون وسيلة فعّالة ومنخفضة التكلفة لتحسين الصحة العامة وإطالة العمر، لا سيما لدى كبار السن، عبر تقوية الجهاز المناعي وتقليل الالتهابات المرتبطة بالشيخوخة.