شهد عرض ألعاب نارية باستخدام طائرات دون طيار في مدينة ليويانغ بمقاطعة هونان بوسط الصين، حوادث دراماتيكية أدت إلى سقوط مئات الطائرات المسيرة، مما تسبب في تساقط شرارات نارية كثيفة من السماء واندلاع حرائق صغيرة على الأرض، مما أثار حالة من الذعر بين المتفرجين الذين فرّوا هاربين.

السماء تحوّلت إلى لوحة من النيران

وانتشرت فيديوهات الواقعة على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر السماء وهي تتحول إلى لوحة من النيران المتساقطة كالأحجار النيزكية، قبل أن تتدخل فرق الإطفاء بسرعة لإخماد الحرائق دون تسجيل إصابات.

وجاء العرض ضمن احتفالات يوم وطني الصين، إذ كانت الطائرات المسيرة مصممة لتشكيل أنماط فنية في السماء مع إطلاق ألعاب نارية متزامنة في مسرح السماء بليويانغ، لكن عطل فني مفاجئ أدى إلى فقدان السيطرة على الطائرات، مما جعلها تتعطل وتسقط على ارتفاع منخفض جداً، وتحمل معها شرارات وجمرة أشعلت حرائق عشبية محدودة.





سيطرة خلال دقائق

وأكدت التقارير أن الإطفائيين نجحوا في السيطرة على الوضع خلال دقائق، ولم يُبلغ عن أي إصابات جسدية، لكن السلطات المحلية أطلقت تحقيقاً لتحديد الأسباب، سواء كانت خللاً تقنياً أو خطأ في البرمجة أو مشكلة في الارتفاع.

هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها في الصين، إذ شهدت عروض مشابهة في مناطق أخرى مثل فوجيان سابقاً تحطم طائرات مسيرة أثناء دمجها مع الألعاب النارية، مما يبرز التحديات التقنية في دمج التكنولوجيا الحديثة مع التقاليد التقليدية، خصوصاً مع انتشار استخدام الطائرات دون طيار لتعزيز السلامة مقارنة بالألعاب النارية التقليدية التي غالباً ما تُحظر في المدن بسبب مخاطر التلوث والاتهامات الأمنية.





عاصمة الألعاب النارية

وتتيح ليويانغ، المعروفة عالمياً بـ«عاصمة الألعاب النارية» نحو 60% من صادرات الصين من الألعاب النارية وتصدر إلى أكثر من 100 دولة، وتاريخها يعود إلى عهد أسرة تانغ حيث اخترع أول صواريخ يدوية، لكن السنوات الأخيرة شهدت تحولاً نحو دمج الطائرات المسيرة لإنشاء عروض «باردة» أكثر أماناً وإبداعاً، مدعوماً بمركز تنمية صناعية متخصص يهدف إلى تحويل الصناعة التقليدية إلى نموذج تكنولوجي عالي القيمة.

وساعد هذا الاندماج في إحياء الاقتصاد المحلي بعد فترة انخفاض بسبب الحظر البيئي، لكنه يواجه مخاطر مثل العطل الفني الذي حدث، مما يدعو إلى تعزيز إجراءات السلامة للحفاظ على سمعة المدينة مركزاً للابتكار في هذا المجال.