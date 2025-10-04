احذر.. أدوية التخسيس تُسكت «ضوضاء الطعام»

كشفت دراسة بحثية حديثة أن أدوية السيماجلوتيد لا تقتصر فاعليتها على خفض الشهية وتنظيم الهضم، بل قد تساعد أيضاً على إسكات ما يُعرف بـ«ضوضاء الطعام».

وهي الأفكار الوسواسية المتكررة المرتبطة بالأكل، التي غالباً ما تعيق جهود إنقاص الوزن.

وخلال الاجتماع السنوي للجمعية الأوروبية لدراسة مرض السكري، عرض باحثون من شركة «نوفو نورديسك»، بالتعاون مع شركة «ماركت تراك»، نتائج استطلاع شمل 550 شخصاً في الولايات المتحدة يتناولون سيماجلوتيد لفقدان الوزن.

وأظهرت النتائج أن نسبة من كانوا يفكرون باستمرار في الطعام تراجعت من 62% قبل العلاج إلى 16% فقط بعده، وفقاً لموقع «ساينس أليرت».

كما انخفضت نسبة من يقضون وقتاً طويلاً في التفكير بالطعام من 63% إلى 15%، وخلصت الدراسة إلى أن هذه التحولات انعكست إيجاباً على الصحة النفسية والثقة بالنفس والعادات اليومية للمشاركين.

ورغم أن النتائج وُصفت بـ«المثيرة»، إلا أن الباحثين أكدوا أن البيانات ما زالت أولية وتعتمد على تقارير ذاتية، ما يستدعي مزيداً من الدراسات العلمية الدقيقة لإثبات العلاقة المباشرة.

وتتوافق هذه النتائج مع دراسة أخرى أُجريت في ألمانيا والنمسا على 411 شخصاً يتناولون أدوية مماثلة، حيث أفاد أكثر من 60% بانخفاض واضح في رغبتهم بالطعام، فيما ذكر نحو خُمس المشاركين أن مذاق الأطعمة الحلوة والمالحة أصبح أكثر حدة بعد استخدام الدواء.

ويقول البروفيسور أوتمار موسر، أخصائي الغدد الصماء في جامعة بايرويت الألمانية، إن هذه الأدوية «لا تعمل فقط على الدماغ والأمعاء المسؤولة عن تنظيم الجوع، بل تؤثر أيضاً على براعم التذوق، ما يغير إحساس المريض بالنكهات ويقلل شهيته».