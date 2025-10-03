فيديو: شركة عربية وحيدة في قائمة «TOP 10» للشركات العالمية

تواصل «NVIDIA» تصدرها قائمة أكبر الشركات على مستوى العالم من حيث القيمة السوقية وفقاً لآخر الإحصاءات، فيما تراجعت «آبل» للمركز الثالث، وحجزت أرامكو السعودية مكانها بعد أن جاءت في المرتبة السابعة ضمن الشركات العشر الأكبر، وتعد الشركة العربية الوحيدة في القائمة.





وجاء الترتيب على النحو التالي:

1ـ NVIDIA: تهتم بأشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي ـ قيمتها السوقية تقريباً 4,5 تريليون دولار.

2ـ مايكروسوفت: تهتم بالتكنولوجيا ـ قيمتها السوقية تقريباً 3,9 تريليون دولار

3ـ آبل: تهتم بالأجهزة التقنية والتكنولوجيا ـ قيمتها السوقية تقريباً 3,4 تريليون دولار

4ـ أمازون: تهتم بالتسوق والتجارة الإلكترونية ـ قيمتها السوقية تقريباً 2,5 تريليون دولار

5ـ قوقل: تهتم بالخدمات التقنية والإعلانات ـ قيمتها السوقية تقريباً 2,4 تريليون دولار

6ـ ميتا: تهتم بالشبكات الاجتماعية والإعلانات ـ قيمتها السوقية تقريباً 1,9 تريليون دولار

7ـ أرامكو: تهتم بقطاع النفط والغاز ـ قيمتها السوقية تقريباً 1,6 تريليون دولار

8ـ برودكوم: تهتم بأشباه الموصلات ـ قيمتها السوقية تقريباً 1,3 تريليون دولار

9ـ TSMC: تهتم بصناعة الرقائق والذكاء الاصطناعي ـ قيمتها السوقية تقريباً 1,2 تريليون دولار

10ـ تيسلا: تهتم بصناعة السيارات الكهربائية ـ قيمتها السوقية تقريباً 1,1 تريليون دولار



