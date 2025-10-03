ما هو الوقت المنطقي لتغيير جوالك؟

مع الارتفاع الكبير في أسعار الهواتف الذكية وتعدد أنواعها، بات السؤال الأكثر تكراراً: متى يكون استبدال الهاتف قراراً منطقياً وليس هدراً للمال؟ خبراء التقنية يؤكدون أن العمر الافتراضي لمعظم الهواتف الحديثة يتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات، حيث تبدأ البطارية في التراجع ويقل دعم التحديثات البرمجية، غير أن المدة المثالية للتغيير لا ترتبط بالوقت وحده، بل تتأثر أيضاً بمدى ملاءمة الهاتف لاحتياجات المستخدم اليومية. فإذا ظل الجهاز يؤدي المهمات بكفاءة، فإن الاحتفاظ به فترة أطول يعد خياراً حكيماً يوفر المال.العامل المالي يظل معياراً أساسياً، فشراء هاتف جديد كل عامين مثلاً قد يشكل ضغطاً على ميزانية الكثيرين، ويصبح أقرب للهدر إذا لم يكن هناك فارق جوهري في الأداء أو المزايا. بالمقابل، يكون التغيير ضرورة حقيقية عندما يعجز الهاتف عن تشغيل التطبيقات الحديثة أو يفقد صلته بتحديثات الأمان. التوازن هنا يكمن في الجمع بين العقلانية التقنية والحكمة المالية؛ فلا إسراف في سباق الترقيات، ولا إصرار على جهاز متعطل يعيق الإنتاجية.