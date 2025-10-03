أصبح نقل الأخبار السيئة، لا سيما المؤلمة المرتبطة بالفقد أو الصدمات، عبئاً ثقيلاً على من يضطر لهذه المهمة، إذ قد يؤدي سوء الأسلوب إلى نتائج أخطر من الحدث نفسه، كالنوبات القلبية أو الانهيارات النفسية، وهو ما دفع خبراء الطب لوضع إرشادات دقيقة للتعامل مع هذه اللحظات. وتشير بروتوكولات التواصل الحديثة، مثل بروتوكول SPIKES الطبي، إلى أن البيئة واللغة والدعم النفسي عناصر حاسمة عند إيصال الأخبار الصعبة. ويؤكد المتخصصون أن التحضير الجيد قبل مواجهة المتلقي خطوة أساسية، عبر اختيار مكان هادئ وخصوصي يمنع الصدمة أمام الآخرين. كما يُنصح باستخدام جملة تمهيدية، مثل «لدي أمر صعب أود إخبارك به»، لتخفيف وقع المفاجأة. ويبرز بعد ذلك دور اللغة المباشرة والواضحة التي تنقل الحقيقة دون غموض، لتفادي القلق الناتج عن التأويل. ومن المهم مراقبة الاستجابات الأولية للمتلقي، إذ قد تظهر عليه علامات الانهيار أو الضيق الشديد، ما يستدعي تقديم دعم فوري وربما تدخلاً طبياً. وفي المرحلة التالية، يُفضل تقديم خطة عملية واضحة، مثل تحديد الخطوات القادمة أو الجهات التي يمكن أن تقدم المساعدة، لتقليل الإحساس بالعجز والارتباك. هذه الممارسات تجعل من عملية نقل الأخبار السيئة أقل ضرراً، وتمنح المتلقي قدرة أفضل على استيعاب الحدث ومواجهته بوعي وتماسك.