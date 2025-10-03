سر المكسرات في قوة الشعر

كشفت دراسة غذائية حديثة، أن المكسرات والفواكه المجففة الشائعة مثل اللوز والجوز والمشمش المجفف تسهم في تعزيز نمو الشعر وتقويته، بفضل احتوائها على البيوتين والزنك والحديد وهي معادن ضرورية لصحة البصيلات. وأكد الباحثون، أن هذه الأغذية الغنية بالفيتامينات تعمل على تقليل تساقط الشعر وتحسين لمعانه، إذ إن تناولها بانتظام يمد الجسم بمركبات طبيعية توازن بين التغذية والدورة الدموية في فروة الرأس. وأوضح الخبراء، أن الاعتماد على نظام غذائي متنوع يبقى أكثر فعالية من تناول المكملات وحدها، حيث أشارت نتائج دراسات منشورة في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية إلى أن الأطعمة الكاملة توفر امتصاصًا أفضل للعناصر. كما شدد الأطباء على أن الاعتدال شرط أساسي، لأن الإفراط في استهلاك هذه الأغذية قد يؤدي إلى زيادة الوزن أو مشكلات الهضم. وبذلك، يصبح إدماج حفنة يومية من المكسرات والفواكه المجففة وسيلة عملية لتعزيز صحة الشعر من دون تكاليف عالية أو تدخلات دوائية.