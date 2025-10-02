سجن مؤبد لرجل قتل زوجته يوم خروجه من السجن

تفاصيل القضية

في مومباي بالهند، قضت محكمة بالسجن المؤبد على رجل أدين بقتل زوجته يوم إطلاق سراحه من السجن، بعد خلاف حاد اتهمها فيه بعدم زيارته خلال فترة احتجازه.كان الرجل معتقلا في قضية سرقة، وعند عودته للمنزل فور خروجه من السجن، اندلع جدال مع زوجته ياسمين بانو، وسرعان ما تصاعد إلى عنف جسدي رغم تدخل جيران حاولوا فض النزاع.وفي نفس الليلة، عاد الرجل وهاجم زوجته مرة أخرى، وعندما حاولت الهرب، أدت مطاردته لها إلى تورطه في حادثة مرورية دهس خلالها طفل جاره عن طريق الخطأ. وفي نهاية المطاف، انهال ضربا وركلا لزوجته ثم ضربها بحجر مما تسبب في إصابات خطيرة ووفاتها قبل وصولها المستشفى.حاول المتهم تبرير الحادثة عبر مزاعم أنها كانت حادثة سير، لكنه لم يقنع المحكمة التي استندت إلى شهادات الجيران والأدلة الطبية التي أثبتت تعمد الاعتداء.