آيفون وأندرويد يكشفان سلاحاً جديداً ضد المكالمات الاحتيالية

iOS 26

كيف تعمل الميزة؟

غوغل ليست بعيدة

Pixel

لماذا تتفوق هذه التقنية؟

بعض التحديات

فلتر الرسائل النصية

أطلقت أبل في تحديثميزة ثورية تصنف المكالمات الواردة من أرقام غير معروفة، بحيث ترد «سيري» آلياً وتطلب من المتصل شرح سبب الاتصال، مما يوفر للمستخدمين حماية فعالة ضد المكالمات الاحتيالية المزعجة.عند اتصال رقم مجهول، لا يرن الهاتف، بل يجيب المساعد الصوتي تلقائياً ويبدأ محادثة مع المتصل، ويُعرض النص مكتوبا للمستخدم ليقرر قبول أو رفض المكالمة بسهولة.هواتفمن غوغل تتمتع بميزة مشابهة منذ سنوات، وتم توسيعها حديثا لتشمل المزيد من الدول مثل كندا وأستراليا، في خطوة مهمة لمكافحة المكالمات الاحتيالية عالمياً.لم تعد الطرق القديمة لحجب الأرقام فعالة بسبب تقنيات التزييف التي يستخدمها المحتالون، بينما تعتمد هذه التقنية على التحقق المباشر من المتصل، مما يصعب خداع النظام.ورغم فعاليتها، أزعجت الميزة بعض المستخدمين الحقيقيين الذين شعروا بالانزعاج من الرد الآلي، لكنها خيار قابل للتفعيل أو التعطيل حسب رغبة المستخدم.إلى جانب المكالمات، أطلقت أبل وغوغل أيضاً أدوات تلقائية لتصفية الرسائل النصية الاحتيالية، وتحويلها إلى مجلد «سبام» للحفاظ على أمان المستخدم.