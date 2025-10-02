بريطانية سرقها اللصوص 50 مرة.. والآن تواجه الإفلاس

على حافة الإفلاس، تقف

تيفاني مورغان صاحبة مقهى في منطقة دولويتش الخضراء جنوب لندن، التي تواجه كارثة حقيقية إثر تعرض مقهاها لأكثر من 50 عملية سرقة خلال 4 سنوات.اللصوص لم يكتفوا بسرقة الطعام والشراب، بل دمروا الثلاجات وأخذوا مقتنيات متنوعة، مع تحطيم الأثاث والديكورات، مما أدى إلى خسائر مالية كبيرة.ورغم تركيب ستيفاني كاميرات مراقبة وأجهزة إنذار وقنابل دخان، استمر اللصوص في اقتحام المكان وإحداث أضرار جسيمة.هذه الأضرار المتكررة دفعت المقهى إلى حافة الإفلاس، حيث خسرت آلاف الدولارات وأجبرت على وقف بيع بعض المنتجات، مما قلل من مصادر دخلها.وعلى الرغم من دعم السكان المحليين وإطلاق حملة لجمع التبرعات، لا تزال ستيفاني تكافح لإنقاذ مشروعها وحماية المقهى الذي أسسته عام 2021.وتتابع الشرطة التحقيق في عدة عمليات سرقة، لكنها لم تتمكن حتى الآن من القبض على أي مشتبه به.