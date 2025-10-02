سقوط يودي بحياة شابة أمام زوجها

تفاصيل الحادثة

تحقيقات الشرطة

موجة تعاطف

تحولت لحظة يومية في مبنى سكني بمدينة مرسين جنوب تركيا إلى كارثة مأساوية، عندما انهار مصعد فجأة، مما تسبب في وفاة شابة أمام أنظار زوجها.كانت بيلين ياشوت كيغا تحاول النزول من الطابق السابع، لكن المصعد توقف في الطابق الثاني بسبب عطل فني. وحينها اتصل زوجها غوكهان الذي كان ينتظرها في الطابق الأول، بالنجدة فورا وحاول إنقاذها، لكن المصعد سقط فجأة، ما أدى إلى مقتلها، وأصيب هو في قدمه أثناء محاولته إنقاذها.وفتحت الشرطة تحقيقا عاجلا، وأكدت تلقيها شكاوى سابقة من سكان المبنى عن أعطال متكررة في المصعد. كما تم توقيف 3 أشخاص من بينهم عمال صيانة وفنيون للاشتباه في تورطهم.وأثارت الحادثة تعاطفا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، خصوصا مع وجود طفل رضيع لعائلة الضحية وزوجها.