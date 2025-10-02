أثار زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، وقع صباح اليوم (الخميس) في بحر مرمرة قبالة سواحل إسطنبول، حالة من الذعر بين سكان المدينة البالغ عددهم 16 مليون نسمة، لكنه لم يسفر عن إصابات أو أضرار مادية حتى الآن، وفقاً لتقارير رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (AFAD).

هزات ارتدادية

وقد تلا الزلزال الرئيسي هزات ارتدادية أقل شدة، مما دفع السلطات إلى تعزيز الإجراءات الوقائية في المناطق ضعيفة الهيكلية، وسط مخاوف متزايدة من اقتراب «الزلزال الكبير» المتوقع في المنطقة، الذي يُقدر بقوة 7 درجات أو أكثر.

وقت الزلزال وتأثيره

سُجل الزلزال الرئيسي في الساعة 07:45 صباحاً بتوقيت إسطنبول، بعمق 10 كيلومترات، ومركزه على بعد نحو 15 كيلومتراً جنوب غرب جزيرة أفالا في بحر مرمرة، وفقاً لمركز الشبكة الزلزالية التركية (AFAD).

وشعر السكان في أحياء إسطنبول الآسيوية مثل كاديكوي وأوسكودار، والأوروبية مثل بيوغلو وبيرا، بالهزات القوية، مما دفع آلافاً منهم إلى الشوارع والحدائق العامة في حالة من التوتر الشديد.

تأثر المباني

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن بعض المباني القديمة في الأحياء الشعبية اهتزت، لكن فرق الإنقاذ التي نُشرت فوراً أكدت عدم وجود انهيارات أو إصابات.

ردود الفعل والإجراءات

من جانبه، أعلن والي إسطنبول داووت غول، في بيان رسمي: «لا أضرار أو إصابات جراء زلزال بحر مرمرة حتى الآن»، مشدداً على أن الفرق الميدانية تجري فحوصات شاملة للمباني والجسور، كما أمر بإغلاق بعض الطرق الرئيسية مؤقتاً لفحص الجسور والأنفاق، ونشر فرق إسعاف وإنقاذ في المناطق الأكثر عرضة.