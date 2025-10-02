بيكهام يربح 25 مليون جنيه بدون لمس الكرة

شراكات تدر ذهباً

Footwork Productions

DRJB Holdings

نجاح بعد الاعتزال

استعداد لكأس العالم

Verizon.

وثائقيات العائلة

Studio 99

نمو متواصل

DRJB

العائلة في الخلفية

حصد ديفيد بيكهام أرباحا قياسية بلغت 25 مليون جنيه إسترليني هذا العام، بفضل صفقات تسويقية ضخمة مع علامات عالمية مثل ستيلا أرتوا وهوجو بوس.الصفقات الموقعة عبر شركته، التي تملك حصة في، دفعت أرباحا ضخمة بعد عام شهد نموا ملحوظا للعلامة التجارية الخاصة ببيكهام.رغم اعتزاله منذ سنوات، لا تزال شعبية بيكهام تحقق له أرباحا متزايدة، مدعومة بظهوره الإعلامي واستثماراته في الإنتاج التلفزيوني والنادي الأمريكي «إنتر ميامي».تستعد شركة بيكهام لعقد المزيد من الشراكات مع اقتراب كأس العالم 2026، بعد توقيع صفقة حديثة مع عملاق الاتصالات الأمريكيالنجاح لم يتوقف عند بيكهام فقط، بل توسّع إلى زوجته فيكتوريا، إذ تُنتج شركتهسلسلة وثائقية جديدة عنها، بعد النجاح الكبير لسلسلة نتفليكس في 2023.وبلغت أرباح شركةقبل الضرائب 45 مليون دولار، بزيادة تقارب 25%، مع عائدات تتجاوز 92 مليون دولار، في إشارة إلى زخم تجاري لا يتباطأ.رغم غياب ابنه بروكلين وزوجته نيكولا عن بعض المناسبات العائلية، لم يؤثر ذلك على صورة بيكهام العامة أو نجاحه التجاري العالمي.