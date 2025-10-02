بيكهام يربح 25 مليون جنيه بدون لمس الكرة

حصد ديفيد بيكهام أرباحا قياسية بلغت 25 مليون جنيه إسترليني هذا العام، بفضل صفقات تسويقية ضخمة مع علامات عالمية مثل ستيلا أرتوا وهوجو بوس.
شراكات تدر ذهباً
الصفقات الموقعة عبر شركته Footwork Productions
، التي تملك حصة في DRJB Holdings
، دفعت أرباحا ضخمة بعد عام شهد نموا ملحوظا للعلامة التجارية الخاصة ببيكهام.
نجاح بعد الاعتزال
رغم اعتزاله منذ سنوات، لا تزال شعبية بيكهام تحقق له أرباحا متزايدة، مدعومة بظهوره الإعلامي واستثماراته في الإنتاج التلفزيوني والنادي الأمريكي «إنتر ميامي».
استعداد لكأس العالم
تستعد شركة بيكهام لعقد المزيد من الشراكات مع اقتراب كأس العالم 2026، بعد توقيع صفقة حديثة مع عملاق الاتصالات الأمريكي Verizon.
وثائقيات العائلة
النجاح لم يتوقف عند بيكهام فقط، بل توسّع إلى زوجته فيكتوريا، إذ تُنتج شركته Studio 99
سلسلة وثائقية جديدة عنها، بعد النجاح الكبير لسلسلة نتفليكس في 2023.
نمو متواصل
وبلغت أرباح شركة DRJB
قبل الضرائب 45 مليون دولار، بزيادة تقارب 25%، مع عائدات تتجاوز 92 مليون دولار، في إشارة إلى زخم تجاري لا يتباطأ.
العائلة في الخلفية
رغم غياب ابنه بروكلين وزوجته نيكولا عن بعض المناسبات العائلية، لم يؤثر ذلك على صورة بيكهام العامة أو نجاحه التجاري العالمي.