الجمال تسقط داخل مستنقع نفطي في «ميسان» !
علقت مجموعة من الجمال داخل مستنقع نفطي مكشوف في جنوب العراق، بمحافظة ميسان، وسط حالة من الذعر والخوف على حياتها.

مهمة صعبة

تعاونت فرق الدفاع المدني مع السكان المحليين لاستخدام معدات وأدوات بسيطة لإنقاذ الجمال وسط زيوت نفطية ثقيلة وبيئة خطرة.

ساعات من التحدي

استغرقت عملية السحب ساعات طويلة بسبب الأرض الوعرة وصعوبة التعامل مع المواد النفطية، لكن جهود الفرق أسفرت عن إنقاذ جميع الجمال بسلام.

قلق ومطالبات

أبدى الأهالي خشيتهم من خطر المستنقعات النفطية المكشوفة، وطالبوا بإجراءات عاجلة لحماية الثروة الحيوانية ومنع حوادث مماثلة مستقبلًا.
