الجمال تسقط داخل مستنقع نفطي في «ميسان» !

مهمة صعبة

ساعات من التحدي

قلق ومطالبات

علقت مجموعة من الجمال داخل مستنقع نفطي مكشوف في جنوب العراق، بمحافظة ميسان، وسط حالة من الذعر والخوف على حياتها.تعاونت فرق الدفاع المدني مع السكان المحليين لاستخدام معدات وأدوات بسيطة لإنقاذ الجمال وسط زيوت نفطية ثقيلة وبيئة خطرة.استغرقت عملية السحب ساعات طويلة بسبب الأرض الوعرة وصعوبة التعامل مع المواد النفطية، لكن جهود الفرق أسفرت عن إنقاذ جميع الجمال بسلام.أبدى الأهالي خشيتهم من خطر المستنقعات النفطية المكشوفة، وطالبوا بإجراءات عاجلة لحماية الثروة الحيوانية ومنع حوادث مماثلة مستقبلًا.