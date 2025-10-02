كشف وجوه مومياوات كولومبية بعد قرون من الغموض

تقنية حديثة تحفظ الماضي

إعادة بناء دقيقة

تاريخ يحيا من جديد

في جبال الأنديز الكولومبية، أزيلت أقنعة الموت التي كانت تغطي مومياوات تعود لما بين القرنين 13 و18، كاشفة وجوههم لأول مرة منذ قرون.استخدم فريق بحث في جامعة ليفربول جون موريس تقنية التصوير المقطعي المحوسب الرقمية لفك الأقنعة دون إتلاف المومياوات، وتحليل الجمجمة بشكل مفصل.أعاد الباحثون بناء ملامح الوجه باستخدام بيانات تشريحية حديثة، مع التركيز على الألوان والتفاصيل الصغيرة مثل المسام والتجاعيد والرموش، لجعل الوجوه أكثر واقعية.عُرضت النتائج في المؤتمر العالمي لدراسات المومياوات في بيرو، إذ أشاد الخبراء بالدقة الفنية والبحثية، مما جعل وجوه الموتى تبدو قريبة وواقعية كأنهم من عالمنا اليوم.