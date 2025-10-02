أعلنت شركة سناب إنهاء التخزين المجاني غير المحدود لميزة «الذكريات»، التي تحولت منذ إطلاقها عام 2016 إلى أرشيف يحتوي على أكثر من تريليون صورة وفيديو شخصي، وذلك في خطوة قد تهز ثقة ملايين المستخدمين الذين اعتمدوا على سناب شات كمخزن لا حدود له للحياة اليومية. ووفقا لإعلان رسمي نشرته سناب على مدونتها الإخبارية، سيتم تقييد التخزين المجاني إلى 5 جيجابايت فقط لكل حساب، وهو حجم كافٍ لآلاف «السنابات»، لكنه يُجبر المستخدمين الثقيلين -الذين يحتفظون بسنوات من الذكريات- على الدفع للحصول على مساحة إضافية. وقالت الشركة في بيانها إنه «عندما أطلقنا الذكريات، لم نتوقع أن تنمو إلى ما هي عليه اليوم»، مشيرة إلى أن أكثر من تريليون ذاكرة قد حُفظت منذ 2016، مما أدى إلى تكاليف تخزين هائلة غير مستدامة. وللتخفيف من الصدمة، منحت سناب فترة سماح لمدة 12 شهرا للمستخدمين الذين يتجاوزون الحد، إذ سيتم الاحتفاظ بذكرياتهم الإضافية مؤقتا دون حذف، مع إمكانية تصديرها مجانا إلى الأجهزة الشخصية، وبعد انتهاء الفترة، سيتم حذف أقدم الذكريات تلقائيا للعودة إلى الحد المجاني، ما لم يشترِ المستخدم خطة مدفوعة.

الغالبية العظمى لن تتأثر

وأثار هذا الإجراء، الذي لم يُفعل بعد بالكامل في التطبيق، جدلا على وسائل التواصل، إذ يرى بعض المستخدمين أنه «يضع الذكريات الشخصية خلف جدار الدفع»، خصوصا بين الشباب الذين يعانون من ضغوط مالية.

وأكدت سناب أن الغالبية العظمى من مستخدميها (نحو 90%) لن يتأثروا، إذ يحتفظون بأقل من 5 جيجابايت، ومع ذلك، يُعد هذا القرار جزءا من إستراتيجية أوسع للشركة، التي تواجه تحديات مثل دعاوى قضائية حديثة في أوكلاهوما تتهمها بتعزيز الإدمان لدى الشباب، وتسعى لزيادة الإيرادات من الاشتراكات بعد إطلاق ميزات مثل «لنز بلس» في الشهر الماضي.

ويعكس قرار سناب الجديد اتجاها صناعيا نحو تحويل الخدمات «المجانية» إلى نموذج مدفوع، مشابها لما تفعله غوغل فوتوز وiCloud، إذ أصبحت الذكريات الرقمية سلعة تجارية، حيث يأتي القرار الذي يُعتبر تحولا إستراتيجيا للشركة، وسط ضغوط مالية متزايدة لتنويع مصادر الإيرادات بعيدا عن الإعلانات، ويُقدم خيارات مدفوعة للحفاظ على الذكريات الرقمية.

9 سنوات من الحفظ المجاني

وتعتبر ميزة «الذكريات» في تطبيق سناب شات هي أحد أبرز الابتكارات التي أطلقتها شركة «سناب إنك» في يوليو 2016، بهدف تحويل التطبيق من مجرد منصة للرسائل المؤقتة إلى أرشيف رقمي دائم للحظات اليومية.

وتسمح هذه الميزة للمستخدمين بحفظ الصور والفيديوهات، المعروفة باسم «سنابات» وإعادة مشاركتها لاحقا، مع إمكانية إضافة فلاتر وتعديلات إبداعية، ومنذ إطلاقها، شهدت الميزة نموا هائلا، إذ وصل عدد الذكريات المحفوظة إلى أكثر من تريليون ذاكرة عالميا، مما يعكس شعبية سناب شات بين الشباب.