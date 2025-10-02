هجوم على معبد يهودي في مانشستر

إطلاق نار على المتهم

تعرض عدد من الأشخاص لهجوم خارج كنيس هيتون بارك اليهودي في منطقة كرومبسال شمال مانشستر، حيث دهست سيارة المارة وطعن رجل عددًا منهم.أطلقت الشرطة المسلحة النار على المشتبه به الذي يُعتقد أنه لا يزال على قيد الحياة، بينما أكدت صحيفة التلغراف أن المهاجم لم يتمكن من دخول المعبد.جرح أربعة أشخاص جراء الطعن والدهس، وهرعت سيارات الإسعاف فورًا إلى الموقع لتقديم العلاج الطبي العاجل للضحايا.وقع الهجوم اليوم (الخميس) تزامنا مع يوم «كيبور» (يوم الغفران)، وهو أقدس أيام التقويم اليهودي، إذ كان المتواجدون في المعبد يمارسون صيامهم وصلواتهم.دعا عمدة مانشستر آندي بيرنهام السكان لتجنب المنطقة، مؤكدًا أن الخطر المباشر قد انتهى بعد استجابة الشرطة السريعة والفعالة.