تشير دراسة نُشرت في مجلة «نيتشر ميديسن» إلى أن حالات الإصابة بالخرف في الولايات المتحدة ستتضاعف تقريبًا بحلول عام 2060، حيث سترتفع من 514 ألف حالة سنويًا في 2020 إلى حوالى مليون حالة.

عوامل الإصابة بالخرف

وتُقدر الدراسة أن مخاطر الإصابة بالخرف بعد سن 55 تصل إلى 42%، وقد ترتفع إلى 60% لبعض الفئات، لكن الخبراء يؤكدون أن الخرف ليس قدرًا محتومًا، إذ تلعب العوامل الوراثية دورًا، لكن نمط الحياة - من التغذية إلى التدخين وتلوث الهواء - يؤثر بشكل كبير على المخاطر.

عادات يومية للوقاية

خبيرة رعاية الخرف ومؤلفة كتاب «الخرف: الدليل الشامل» البروفيسورة جون أندروز، تشارك 8 عادات بسيطة، غالبيتها مجانية، تتبعها شخصيًا لتعزيز مقاومة الدماغ، وتقول لصحيفة «ديلي ميل»: «كل خيار إيجابي، من المشي إلى المتاجر إلى التحكم في ضغط الدم، يساهم في بناء عقل أقوى».

وفيما يلي العادات الثماني وكيف يمكن دمجها في روتينك اليومي:

1 - بناء قوة العضلات

التمارين الرياضية هي واحدة من أقوى الوسائل لحماية الجسم والعقل وتعزيز التوازن وتقليل مخاطر السقوط، وهو أمر بالغ الأهمية لمرضى الخرف.

2 - تحفيز الدماغ

الهوايات العقلية مثل القراءة أو الألعاب اللوحية ترتبط بصحة دماغية أفضل، فالخطوات العملية البسيطة التي تحافظ على الاستقلالية لها تأثير كبير، فضلًا عن أن التنظيم والتفاعل الاجتماعي يعززان اليقظة العقلية.

3 - تناول أطعمة غنية بالألياف

لا يوجد نظام غذائي سحري لمنع الخرف، لكن التغذية تؤثر على صحة القلب والدماغ، فيٌفضل التركيز على الألياف لتقليل ضغط الدم وتحسين صحة الأمعاء، وهي عوامل مرتبطة بوظائف الدماغ، وكذا اختيار الخبز البني، الأرز البني، المكسرات، البذور، والخضروات، حيث أن الألياف لا تمنع الخرف، لكنها قد تؤخر ظهور الأعراض.

4 - الاهتمام بنظافة الفم

تشير أبحاث حديثة إلى أن أمراض اللثة قد تزيد من مخاطر الإصابة بالزهايمر، وتنصح أندروز بتنظيف الأسنان بالخيط يوميًا، تنظيف الأسنان بالفرشاة، وزيارة طبيب الأسنان سنويًا للوقاية من الالتهابات التي قد تؤثر على الدماغ.

5 - البقاء على تواصل اجتماعي

العزلة الاجتماعية مرتبطة بالاكتئاب والتدهور المعرفي، لذا احرص على التواصل الأسبوعي مع الأصدقاء.

6.- الإقلاع عن الكحول

الكحول يفاقم أمراضًا مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، ويزيد من مخاطر إصابات الرأس، لذا يُنصح بالتوقف عن شرب الكحول تمامًا، فالأبحاث تظهر أن المدمنين على الكحول أكثر عرضة للزهايمر.

7 - حماية السمع

فقدان السمع يعد عامل خطر رئيسي، حيث أشار تقرير في مجلة «لانسيت» إلى أن معالجة 14 عاملًا لنمط الحياة، بما في ذلك السمع، يمكن أن تمنع ما يقرب من نصف حالات الزهايمر، لذا يُنصح بفحص السمع سنويًا.

8- الإقلاع عن التدخين

التدخين وتلوث الهواء يزيدان من مخاطر الخرف، كما أن التدخين يقلل إمدادات الأكسجين ويزيد السموم في الدماغ، مما يؤثر سلبًا على صحته.